The Acclaimed presentó nuevos Campeonatos de Tríos AEW

Los recién coronados Campeones Mundiales de Tríos AEW, Daddy Ass (Billy Gunn) y The Acclaimed, hicieron su entrada al ring para celebrar sus títulos, pero también hacer un anuncio.

La novedad fue desvelada ante el público en forma de cinturones completamente renovados, destacando por su distintivo diseño que incluía una correa rosa que resaltaba en la oscuridad del recinto.

Este inesperado cambio llegó después de la impactante victoria sobre House of Black en el evento All In, donde lograron arrebatarles el preciado Campeonato de Tríos.

Los miembros de The Acclaimed expresaron su opinión sobre los antiguos títulos, tachándolos de monótonos y desprovistos de emoción. Este sentimiento los impulsó a tomar la decisión de crear una nueva imagen para los cinturones.

En la parte posterior de los cinturones, incluso se podía apreciar la incorporación de unas «tijeras», símbolo muy propio de ellos y que los ha llevado a tener gran apoyo de los fans.

Con esta vibrante acción, Daddy Ass, Max Caster y Anthony Bowens no solo se consolidaron como los nuevos campeones, sino que también mostraron su estilo único que los caracteriza.