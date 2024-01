Tetsuya Naito: «Si rompo mi campeonato, NJPW…»

David Finlay es el primer y actual Campeón Global IWGP. Se hizo con el título derrotando a Will Ospreay y Jon Moxley en una triple amenaza en Wrestle Kingdom 18. NJPW creó el cinturón después de que el mismo «The Rebel» y líder del Bullet Club rompiera tanto el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP como el Campeonato Británico de Peso Completo IWGP.

En el mismo evento, Tetsuya Naito se convirtió en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo venciendo a SANADA. En su caso, es la primera vez que sostiene este cetro, creado en 2021 con la unificación del Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP. ¿Qué pasaría si lo rompiera como hizo su compañero? Eso se pregunta «El Ingobernable».

► Tetsuya Naito se burla de NJPW

«Bueno, aún no lo he usado. Lo sostengo, pero no lo he llevado alrededor de mi cintura. Cuando se creó este cinturón, me oponía a ello hasta el final. Nunca tuve pensamientos positivos sobre este título antes, y ahora que lo tengo… es complicado. Quizás tenga un poco más de apego a este cinturón que antes del Tokyo Dome, pero solo un poco.

«Tal vez, mientras más lo sostenga, más me apegaré a él, y si no, bueno, supongo que simplemente lo descartaré. Quiero decir, si rompes cinturones por aquí, simplemente te dan otros nuevos, ¿verdad? Con un nombre diferente. Parece que hay antecedentes», comenta Naito para el sitio web de New Japan.

Hasta ahora, los dueños del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP han sido:

Kota Ibushi – él era quien tenía los dos títulos que fueron unificados y tuvo un reinado de 31 días

Will Ospreay – reinó durante 46 días hasta lesionarse y dejarlo vacante

Shingo Takagi – fue campeón 211 días tras vencer a Kazuchika Okada

Kazuchika Okada – «The Rainmaker» se vengó ganando el cinturón y manteniéndolo por 159 días

Jay White – destronó a Okada para reinar por 206 días

– Es el único que ha sido dos veces campeón, logrando 94 días de reinado en esta segunda ocasión SANADA – con 271 días es el monarca más longevo hasta la fecha

