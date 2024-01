Steve Maclin: «Gracias a TNA demostré que soy top»

A Steve Maclin, bajo el nombre de Steve Cutler (era integrante de The Forgotten Sons), no tuvo una buena carrera en WWE. En cambio, en TNA fue Campeón Mundial y es uno de los luchadores principales de la empresa.

Probablemente, muchos fans no tuvieron los mejores presagios para él cuando abandonó su anterior compañía, como pasó con sus excompañeros Wesley Blake y Jaxson Ryker.

Las dos organizaciones no tienen nada que ver pero Maclin sin duda supo llevar su carrera a grandes alturas. Y ahora agradece a la «Impact Zone» por darle la oportunidad.

► Steve Maclin, un luchador top

«Desde que llegué a IMPACT, he tenido la oportunidad de construir mi imagen, siempre enfocado en la longevidad. En este negocio, no se trata de una carrera corta, sino de una maratón. Poder construir esa reputación y mostrar al mundo el tipo de persona que puedo ser dentro y fuera del ring, participando en entrevistas y medios de comunicación, ha sido clave para consolidarme como una figura destacada, algo que siempre he creído de mí mismo y solo esperaba la oportunidad para demostrarlo. En IMPACT, he logrado eso, y después de casi tres años allí, ha sido una experiencia muy gratificante.»

No todo ha sido bueno ya que su reinado terminó debido a una lesión, pero eso también lo convirtió en algo positivo usándolo como aprendizaje:

«¿Hubiera deseado que mi reinado como campeón mundial fuera más largo? Sí. ¿Lamento haberme lesionado en una lucha en Australia durante mi revancha? Sí. Las cosas suceden. Pero también me ha llevado a un lugar donde he reducido un poco el entrenamiento y he reflexionado sobre cómo actúo fuera del ring. Estoy envejeciendo y volviéndome más sabio. Mi esposa me ha aconsejado un poco. Me dice que ralentice un poco porque tiendo a ir a toda velocidad. Así soy yo. Si estoy trabajando, estoy entregado. Estar aquí en WrestleCade es divertido, ya que es mi primera vez en el evento. No soy muy fan de las firmas, así que participar en esto está bien.»