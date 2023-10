Tetsuya Naito sobre Bryan Danielson: «No, gracias»

Una de las mejores cosas que ha hecho AEW desde su nacimiento es llegar a un acuerdo de colaboración con NJPW. Gracias a ello esta semana vimos a Kazuchika Okada luchando en Dynamite; perdió pero se burló de lesionar a Bryan Danielson, por lo que la rivalidad entre ellos sigue. Anteriormente, también lucharon otras estrellas de la empresa japonesa en la estadounidense: Will Ospreay, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Minoru Suzuki, Katsuyori Shibata… Y también Tetsuya Naito.

► Tetsuya Naito, no a Bryan Danielson

Lamentablemente, a The Stardust Genius solo lo hemos visto en una ocasión, cuando se unió a Sting y Darby Allin contra Suzuki, Chris Jericho y Sammy Guevara en Forbidden Door 2023. Y tampoco se sabe nada sobre si volverá a aparecer en las tierras All Elite. Pero si lo hiciera, sin duda una de las luchas de ensueño que debería disputar sería contra Bryan Danielson. Nunca han compartido el encordado y no pueden retirarse sin hacerlo. Así que veremos si ocurre próximamente.

Mientras, Naito estuvo hablando del American Dragon recientemente en Sports Illustrated. Primero, revelando que lo veía en televisión cuando Danielson luchaba en otra época de su carrera en New Japan Pro-Wrestling. Y señalando que puede que no quisiera enfrentarlo.

«En aquellos tiempos cuando él luchaba en NJPW, solía ver sus combates en la televisión y en los recintos. Me gustaba verlo, pero nunca sentí realmente que quisiera luchar contra él.»

Después, aseguraba que no lo invitará a su facción, Los Ingobernables de Japón:

«¿Invitarlo a LIJ? Esa es una respuesta fácil. No, gracias.»

Y por último comentaba sobre una lucha entre la misma y el Blackpool Combat Club:

«Realmente no sé nada sobre el estado de la lucha libre en otros países, así que no sé si eso sería un combate atractivo, pero si se tratara de que nosotros los desafiáramos, por supuesto que aceptarían. No hay competencia más atractiva en el mundo que Los Ingobernables de Japón.»

