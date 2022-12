Tessa Blanchard aún tiene en la mira a Charlotte Flair

Tessa Blanchard hizo historia al convertirse en la primera campeona mundial Impact Wrestling después de derrotar a Sami Callihan a inicios del 2020, siendo este un título que había sido exclusivo a la división varonil. La controversia explotó en torno a Blanchard en ese momento a raíz de unas acusaciones que pesaron en su contra y tuvo un efecto dominó. Esto ocasionó que no pudiera renovar contrato con dicha empresa y, desde entonces, la situación no iba a mejorar para ella, salvo el hecho de que contrato matrimonio con su prometido.

Tras salir de Impact Wrestling, Tessa Blanchard continuó trabajando en WOW Women of Wrestling, pero las cosas no resultaron como esperaba y eventualmente salió de allí. Desde entonces, ha estado haciendo apariciones esporádicas en la escena independiente.

► Tessa Blanchard tiene en la mira a varias oponentes

En una reciente aparición durante una firma virtual con Captain’s Corner, la ex Campeona Mundial Impact dejó en claro que todavía quiere enfrentarse a Charlotte Flair, entre otras personas.

«La gente me pregunta esto todo el tiempo. Hay algunas personas con las que me gustaría luchar. La mayoría de ellos están en diferentes empresas en este momento. Charlotte Flair contra Blanchard. Hay mucha gente en mi lista, mucho talento con el que me encantaría tener encuentros”.

WWE también está haciendo planes para el regreso de Charlotte Flair a la empresa, quien no ha aparecido desde que perdiera su Campeonato Femenil SmackDown ante Ronda Rousey en WrestleMania Backlash; mientras tanto, Tessa Blanchard también insinuó recientemente que le gustaría enfrentarse a Sasha Banks. Habrá que ver si algo de esto llega a suceder para la ex Campeona Mundial Impact, quien en algún momento estaba en el radar de la WWE, aunque evidentemente la situación cambió a raíz del escándalo en el que se vio envuelta.