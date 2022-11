Tessa Blanchard piensa en luchar contra Sasha Banks

«Hago eso a propósito (ser reservada). Me gusta guardar algunas cosas para mí, algunas cosas para mi familia. En este momento, estoy en la escuela, que es mi enfoque principal. Ese es mi enfoque principal en este momento. Trato de hacer una o dos de las luchas al mes. Honestamente, no mucho más que eso en este momento. Hacer lo que sea que me haga sentir feliz. Ese es realmente mi enfoque principal en este momento. Mi felicidad. No quiero comprometer mi felicidad por nada. Ni por dinero, ni por popularidad, ni por seguidores, ni por nada de eso». Así aclaraba recientemente Tessa Blanchard que no está 100% enfocada en la lucha libre tras tener que alejarse debido a sus polémicas relacionadas con el racismo y acoso.

► Tessa Blanchad habla de Sasha Banks

Pero probablemente algún día va a volver a centrarse en los encordados pues entendemos que es su principal pasión y veremos para entonces cómo continúa con su carrera. Fuera de polémicas, sin duda es una gran luchadora y a sus 27 años todavía puede tener un gran futuro. Eso lo iremos viendo pero ahora nos detenemos en una interesante especulación sobre su porvenir en la lucha libre pues, durante una reciente firma de autógrafos virtual en RDP, «The Queen Of The Carolinas» mencionó la posibilidad de verse las caras con Sasha Banks. Curiosamente, «The Boss» está también alejada del ring en estos momentos y enfocada en otros caminos, como la actuación. Pero al igual que Blanchard, más pronto o más tarde va a retomar su carrera de guerrera.

«Sabes, ella (Sasha Banks) y yo entrenamos juntas un par de veces en San Antonio cuando vinieron de visita; ella y Kalisto, y ella y yo tenemos muy buena química en el ring. Lo mismo con Bayley. Fueron sesiones de entrenamiento súper divertidas. Entonces, tal vez algún día«.

