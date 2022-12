William Regal estuvo en Dynamite la semana pasada para despedirse de AEW y del Blackpool Combat Club. Ahora que su contrato termina no ha querido renovar para tener la oportunidad de volver a su trabajo en WWE. Pero no quiso que la traición de MJF fuera su última palabra como All Elite así que dio un discurso que dejó un mejor sabor de boca en los fanáticos. En él, entre otras cosas, explicó por qué traicionó a Jon Moxley diciendo que necesitaba mostrarle tanto a él como a la que había sido su facción que lo necesitan.

► Jim Cornette critica a William Regal

Obviamente, había muchas otras maneras si esa realmente fuera la intención y no una promo para salir de paso e intentar explicar rápidamente su comportamiento. Pero eso fue lo que dijo y lo que critica Jim Cornette en un reciente episodio de The Jim Cornette Experience señalando que el «Gentleman Villain» destruyó su credibilidad. Tampoco le gustaron sus palabras hacia Wheeler Yuta, quien recientemente adelantaba que probablemente él, Bryan Danielson, Jon Moxley y Claudio Castagnoli sigan sin mánager.

«Incluso Regal no estaba dispuesto a hacer que esto tuviera sentido. Él dijo: ‘Me doy cuenta de que el Blackpool Combat Club no me necesitaba, pero necesitaba mostrarles por qué no me necesitaban’, y en un momento allí destruyó toda la credibilidad que tenía. Pronunció la frase ‘Wheeler Yuta puede ser el mejor luchador del mundo’ e inmediatamente explotaron las cabezas de todo el mundo«.

Moxley no se lo diría así pero seguro que por dentro, pensando en la explicación de Regal acerca de traicionarlo y que perdiera ante MJF, debió decir: «¿y no podías mostrarlo de otra manera y no hacer que perdiera el Campeonato Mundial AEW, p*ndejo?». Entiéndase la broma. Pero sí, había otras maneras.