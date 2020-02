Para muchos luchadores alrededor del mundo, trabajar en WWE es el sueño de su vida. Sin entrar a valorar en lo que puede pasar una vez firman y el sueño se convierte en realidad, eso es lo único que desean para sus carreras: ser Superestrellas, como esas personas que tienen como ídolos a las que veían en televisión. Pero también muchos no lo ven de forma tan idealizada, sino como una buena oportunidad, como una gran oportunidad. Y en algunos casos solo se trata de conseguir un buen salario. ¿Qué sería para nuestros lectores poder entrar al imperio McMahon?

En este caso en concreto hablamos de Taynara Conti, una de las luchadoras más prometedoras salidas del Mae Young Classic. Consumada practicante brasileña de judo y jiu-jitsu, pronto se mostró diferente a todas las demás participantes. Esperábamos mucho de ella hasta que hace poco se dio a conocer su salida de la empresa debido a una discrepancia económica. Una noticia sorprendente que nos dejó a todos boquiabiertos.

Pero, ¿de verdad se fue? Lo decimos porque anoche apareció en un evento no televisado de NXT en Fort Pierce. Y lo hizo con una camiseta que dice: «Released», es decir, «rescindida de su contrato».

@TaynaraContiWWE is back and wearing a shirt that says released 😂📸 #NXTFTPierce pic.twitter.com/y6lrxuTjqo

— Kim (@kimberlasskick) February 16, 2020