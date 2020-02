Simone Johnson ha comenzado su camino para ser una Superstrella de WWE. Todavía no ha debutado y no creemos que debute pronto en los encordados. Entendemos que pasará un tiempo preparándose bien antes de tener su primer combate. Debemos tener en cuenta que nunca ha luchado. Esta es su primera experiencia luchística. Pero desde que firmó tiene todas las miradas sobre ella.

Una de las miradas más importantes es la de Triple H, que va a estar pendiende de cada uno de sus movimientos e intentar que se convierta en una de sus mejores luchadoras en NXT. El Jefe de Operaciones de la empresa se pronunció en un primer momento sobre Johnson y recientemente ha vuelto a hacerlo; esta vez entrando más en profundidad durante una reciente conferencia de medios que recoge Wrestling Inc.

«No creo que pueda darle algún consejo que no le diera su padre o su madre. Los dos saben bien los desafíos a los que enfrentará como hija de The Rock. No envidio su situación porque todos están hablando de ella. Ahora todos están centrados en lo que está haciendo y tienes que ser una persona muy fuerte para no dejarte vencer por la presión que eso supone».

«Charlotte Flair conquistó todo lo que le pusieron delante. Pero aún así la siguen cuestionando. Tienes que tener la piel muy gruesa. Y si hay una cosa que puedo decir sobre Simone después de conocerla desde hace años es que la tiene. La razón por la que está en el Centro de Rendimiento no es porque es la hija de The Rock. Esto le apasiona.

«Cuando digo que está haciendo todo es porque está ayudando a montar el encordado y recogiendo las toallas. Está haciendo todo lo posible para demostrar quien es. Es una de las más trabajadoras, se ha ganado estar aquí. Es como su padre, también porque se mantiene humilde. Pero no se trata de él, se trata de ella y de la pasión que tiene por esto.

«Le encanta lo que hacemos aquí, nuestro negocio y el linaje de su familia. Tiene mucha presión sobre sí pero estoy seguro de que va a hacer todo lo posible para tener éxito«.