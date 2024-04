Talentos europeos en el «WrestleMania Weekend 2024» (6 de abril)

Hace un año, este autor se lamentaba de que ninguna empresa europea era parte del fin de semana de WrestleMania, en contraste con la gran cantidad de competidores europeos incluidos en destacados shows, como hizo evidente aquella Triple Amenaza entre Gunther, Drew McIntyre y Sheamus en la primera noche del magno evento de WWE.

Hoy, el panorama no luce muy distinto. Únicamente PROGRESS ha representado a Europa durante estos días, y con único show, Chapter 166: Freedom Walks Again, visto ayer. Pero bueno, algo es algo.

Sin embargo, en 2024 tampoco luce distinto el elevado número de talentos europeos con protagonismo: Becky Lynch, Drew McIntyre, Gunther, Ilja Dragunov, Lyra Valkyria, Axiom, Nathan Frazer… Y seguidamente, quiero poner de relieve varios nombres oriundos del viejo continente que darán forma al «WrestleMania Weekend» de la escena «indie».

Everything we’ve ever done in our entire lives has led up to this point in time.



We may not be chosen ones… but this Saturday, we choose to become one. #StandAndDeliver pic.twitter.com/iXpw4iSUlu