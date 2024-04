Previo al SmackDown del pasado 19 de abril, Grayson Waller hizo una gira con los medios para promocionar dicho show en Jacksonville, Florida, y lanzó una sutil indirecta a AEW, que pese a lo sutil, caló en redes sociales y fue viral. Esto fue lo que dijo Waller:

«Finalmente, habrá algo de buena lucha libre en Jacksonville. Siento que han pasado años desde que vimos algo de buena lucha libre aquí en Jacksonville. Eso es lo que estamos trayendo de vuelta. De alguna manera, $20 por un boleto.

► Swerve Strickland responde a la indirecta de Grayson Waller hacia AEW

«No sé cómo me siento acerca de $20 por voleto para ver a los Campeones de Parejas. En este momento, siento que tenemos el mejor elenco en la historia de WWE. Sin lugar a dudas, desde el fondo hasta la cima.

«El elenco de SmackDown está en llamas. Las cosas realmente se sienten como una nueva era. Cody Rhodes dijo Era del Renacimiento, creo que ese es el nombre perfecto para ello. El elenco de SmackDown encarna completamente eso.

«Si quieres ver un espectáculo, cualquiera que haya estado en WrestleMania, Raw, SmackDown, NXT, lucha libre en vivo, no hay nada igual. Ahora, estamos llegando a Jacksonville. No es como si pudieras apoyar a los Jaguars, ese equipo es terrible. Trevor Lawrence, es horrendo. Prácticamente cualquier equipo deportivo en Jacksonville es malo. Tal vez quieras venir a ver a un verdadero campeón porque no verás uno pronto».

Ante esta situación, recientemente, el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Swerve Strickland, habló con News4Jax y allí le preguntaron por esta indirecta. Esto fue lo que respondió Strickland, quien ganó el título en el PPV AEW Dynasty 2024 el pasado 21 de abril:

«Obviamente fue un golpe contra AEW. Me encantan las sutilezas. A esa persona que dijo eso, felicidades por su oro en el campeonato. Increíble. Fuiste impresionante cuando me veías desde las gradas mientras yo era campeón donde estabas también.

«Feliz de ver hacia dónde has progresado, pero seamos sinceros, en AEW somos la mejor lucha libre. No solo en Jacksonville, sino en cualquier lugar. En el mundo. Me mantengo firme en eso».