Suecia goleó 5-1 a Túnez en la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026

por
Súper Fucho

En el último partido de este domingo 14 de junio de 2026 en la Copa Mundial de la FIFA 2026, vimos cómo la selección de Suecia logró vencer y golear 5-1 a Túnez.

► Así fue la gran victoria de Suecia ante Túnez en el Mundial 2026

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo F, se llevó a cabo desde el Estadio Monterrey (Estadio BBVA) en Monterrey, México.

Los dirigidos por Graham Potter empezaron con todo. A los 7 minutos, Yasin Ayari abrió la cuenta.

Al minuto 30, Alexander Isak, figura del Liverpool, marcó el 2-0.

Al minuto 43, Omar Rekik descontó de cabeza para Túnez y puso en aprietos el cierre del primer tiempo para Suecia.

Suecia estuvo groggy y al borde de dejarse empatar, pero al minuto 59, su máxima figura, Viktor Gyökeres anotó el tercero.

Al minuto 84, Mattias Svanberg marcó el 4-1, tan solo 18 segundos después de haber ingresado al campo como suplente.

Y el 5-1 final a favor de Suecia llegó de la mano de Yasin Ayari, quien completó así su primer doble en este Mundial 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo F

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🇸🇪 Suecia 1 1 0 0 5:1 +4 3 ✔️⚽ ⚪ ⚪
2 🇯🇵 Japón 1 0 1 0 2:2 0 1 ➖⚽ ⚪ ⚪
3 🇳🇱 Países Bajos 1 0 1 0 2:2 0 1 ➖⚽ ⚪ ⚪
4 🇹🇳 Túnez 1 0 0 1 1:5 -4 0 ❌⚽ ⚪ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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