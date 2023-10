Swerve Strickland fue en un momento una de las principales estrellas de NXT, el territorio de desarrollo de WWE, pero nunca pudo lograr todo lo que deseaba, lo que le provocó frustración, como recuerda, una vez más, en The Mark Hoke Show.

► Swerve Strickland recuerda NXT

«Fue una gran experiencia, pero también hubo momentos en los que me di cuenta de que podía ofrecer más. Sabía que me estaban limitando porque se centraban mucho en los luchadores de la parte alta de la cartelera, quienes también sentían que no se les estaba aprovechando al máximo. Ellos tenían oportunidades y estaban obteniendo sus chances porque sentían que no estaban usando sus habilidades al máximo, así que ahora era su turno de mostrar lo que podían hacer. En mi caso, pensaba: ‘Vaya, no puedo saltarme la fila y adelantarme a estos chicos que ya están en la cima’. Luego estaban los casos excepcionales de tipos que podían saltarse la fila y llegar directamente a la cima. Eso podía resultar frustrante. Hubo momentos de frustración, especialmente cuando tenía toda esta energía creativa y estas ideas diferentes que realmente podrían aportar algo único al espectáculo. Al mismo tiempo, entendía que no era mi espectáculo y que quizás no era el momento adecuado para presentar esas ideas porque ya tenían sus planes».

Luego, el integrante de la Mogul Embassy comparó creativamente aquellos tiempos con los actuales:

«Es como escribir una película en la que alguien tiene la idea de hacer un drama y suspenso, pero yo tengo una gran idea de terror. ‘No estamos haciendo terror en este momento, estamos trabajando en drama y suspenso. Ya tendremos tiempo para el terror. No sé cuándo lo necesitaré, pero lo incluiremos en el futuro. Permíteme terminar mi trabajo en drama y suspenso primero’. Así es como me sentía. Finalmente, cuando llegaba el momento de mostrar mi ‘terror’ y lo hacía de manera sobresaliente, era como si todos necesitaran más de eso. Eso es lo que sentía que pasó en NXT y WWE. He visto casos similares con muchas otras personas. Cuando finalmente tienen la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer y cambiar el mundo del entretenimiento de la lucha libre, es algo hermoso. En mi caso, en AEW, no tuve que esperar mucho. Fue genial llegar allí y decir: ‘Tengo esta idea genial’. Y ellos respondían: ‘Está bien, no hemos explorado eso antes. Muéstranos qué puedes hacer con eso’. Y eso es lo que significó AEW para mí. Tener la oportunidad de que mis ideas fueran escuchadas y que se arriesgaran con ellas. Claro, siempre existe la posibilidad de que no funcionen, pero al menos se estaban tomando ese riesgo».