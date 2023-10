McGregor insinúa regreso al grupo de pruebas de la USADA

Parece que Conor McGregor podría estar un paso más cerca de regresar a UFC. Después de entrenar la temporada 31 de la serie reality “The Ultimate Fighter”, se espera que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) regrese contra Michael Chandler (23-8 MMA, 18-5 UFC).

Sin embargo, el retraso en la programación de su pelea se debe a McGregor, quien aún no ha reingresado oficialmente al grupo de pruebas de la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA).

Sin embargo, en una publicación reciente de Instagram , McGregor indicó que ha comenzado el proceso de apertura a las pruebas de la USADA.

“Encuentra mis objetivos. Pégales. A la mierda las consecuencias. Vas hacia abajo. Esto es pelear. Día de sparring con el hábil @grozdevnikolay. Siempre un gran combate con el tipo hábil. Envié mis cosas a Novitzky. Bola rodando. ⚽️Nos vemos pronto, pequeña perra del trabajo ligero”.

Según la USADA, McGregor debe proporcionar al menos dos muestras negativas en el transcurso de seis meses antes de ser elegible para competir. Se desconoce si se le otorgará una exención, que UFC puede otorgar si así lo desea, pero ingresar oficialmente al grupo definitivamente sería un paso importante en la dirección correcta para su regreso.

McGregor no ha peleado desde que se rompió la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021.

En una entrevista reciente en The MMA Hour , Chandler dijo que espera pelear contra McGregor en UFC 300, que está proyectado para abril. Si McGregor realmente ha vuelto a ingresar al grupo de pruebas de la USADA, ese cronograma sería perfecto para un regreso en abril, y Chandler está listo para cualquier fecha.

“Lo mejor que puedo decir es que UFC 300 podría ser lo que probablemente todo el mundo esté mirando. Entonces, alrededor de esa marca de seis meses a partir de ahí tendría mucho sentido, pero no he fijado una fecha. Solo soy un soldado de infantería listo para esa llamada telefónica, y cuando llega esa llamada, me voy a trabajar”.