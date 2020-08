Stipe Miocic vs Daniel Cormier: Superestrellas WWE reaccionan al piquete de ojos

El pasado sábado 15 de agosto se llevó a cabo el evento UFC 252 en el complejo Apex ubicado en Las Vegas, Nevada. La pelea estelar de la noche sería la tercera entre el actual Campeón Mundial de Peso Completo UFC, Stipe Miocic, y el excampeón de dos divisiones, Daniel Cormier.

Las dos peleas anteriores tenían a cada uno de los atletas con una victoria, por lo cual, éste tercera pelea determinaría un desempate y según los expertos, le aseguraría al ganador el privilegio de ser considerado como el más grande.

En el desarrollo de la pelea ocurrió un incidente del cual varias Superestrellas de la WWE aprovecharon para hacer referencia a la situación ocurrida con Rey Mysterio y su ojo lastimado.

Ésto debido a que Cormier, quién es conocido por aplicar piquetes a los ojos a sus rivales (algo que está prohibido, según el reglamento de las MMA), recibió un fuerte piquete de ojos de parte de su oponente. Dolph Ziggler reaccionó:

"Rounds: 2-1 a favor de Stipe...Piquetes a los ojos: empatados 1-1".

Por su parte Renee Young mostraba algo de preocupación ante lo aparentemente grave que se le veía el ojo a Cormier.

DC’s eye will go back to normal, right? Right?!

