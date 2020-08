Braun Strowman reacciona: "Nunca contacté a AEW"

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el periodista Dave Meltzer reveló en una reciente edición del Wrestling Observer Radio que "casi todo el elenco" de WWE ha contactado, en algún punto, a AEW para saber si tienen un espacio para ellos en su elenco, y de ser así, cuánto dinero podrían ganar al año. Sin embargo, y pese a que Meltzer nunca dijo nombre alguno, el actual Campeón Universal WWE, Braun Strowman, quiso salir a deslindarse del reporte dado por Meltzer, pero de una manera algo exagerada, pues Meltzer nunca se refirió a él.

► Braun Strowman, el que criticó a los luchadores independientes, ahora menosprecia AEW

Lo hizo cuando fue contactó al portal web Heel By Nature a través de su cuenta de Instagram. Esta es la conversación:

— Heel By Nature: Yo ni siquiera lo creí, por eso lo reporté como un rumor.

— Braun Strowman: Oh, no. No me enojo contigo, es solamente que son divertidas las mentiras.

— HBY: Gracias por aclararlo.

— BS: Saludos. Solo es que no me gustan las mentiras y el clickbait.

Lo cierto es que Meltzer nunca dijo nombres, solamente dijo "prácticamente casi todo el mundo en WWE", y ese "casi" hay excepciones, como las de Roman Reigns, John Cena y ahora Strowman, y seguramente muchos más. Pero muchos otros sí habrán contactado a AEW estando en WWE, eso está más que claro y hay que recordar que el propio Chris Jericho reveló el año pasado que varias Superestrellas WWE querían llegar a AEW, así que algo de cierto tiene que tener este reporte.

_____________________________

No se pierdan nuestra cobertura de Monday Night Raw, que contará con el regreso de Shawn Michaels, quien quiere ajustar cuentas con Randy Orton por lo que le hizo a Ric Flair.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.