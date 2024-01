Stipe Miocic responde a Tom Aspinall sobre pelea con Jon Jones

Muchos observadores de MMA piensan que el ex peso completo de UFC Stipe Miocic debería hacerse a un lado para decidir quién es el mejor en la división de hombres grandes. Eso incluye al campeón interino Tom Aspinall , quien hizo campaña públicamente para unificar el cinturón contra el campeón indiscutible Jon Jones.

El viernes, Miocic respondió a una serie de tweets de Aspinall argumentando que la unificación de títulos debería ser el siguiente en el calendario de UFC, y por todos los puntos razonables que planteó el campeón del Reino Unido, el estadounidense también tenía uno razonable.

I have never caused a delay in the Jon fight.⁰⁰Tom, once I get this win, let’s talk to unify the belt.

