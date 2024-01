Michael Chandler promete retirar a Conor McGregor

Asegurar la pelea por dinero más grande que posiblemente exista en las MMA no ha sido el proceso más sencillo para Michael Chandler.

Desde el momento en que fue anunciado como entrenador en The Ultimate Fighter junto a Conor McGregor, ha habido una pregunta en la mente de todos. ¿Cuándo tendrá lugar la pelea?

Con McGregor regresando al entrenamiento completo después de su lesión de larga duración y estando fuera del grupo de pruebas de la USADA, esa larga espera nos llevó hasta la víspera de Año Nuevo, donde » The Notorious» anunció que se reunirán el 29 de junio de 2024.

Chandler le dijo a Brett Okamoto de ESPN MMA que pondría el último clavo en ese ataúd destruyendo el interés de los fanáticos en ver a McGregor entrar al octágono nuevamente.

«Sí. Creo que seré la última persona. Creo que ha perdido peleas, pero creo que realmente no lo hemos visto dominado. Poirier lo estaba derrotando y luego obviamente tuvo la lesión. Poirier lo venció. La primera vez, obviamente, pero creo que lo domino de una manera que es casi como si pudiera seguir intentando regresar, pero habrá perdido mucho más el interés de los fans después de que le haga lo que le voy a hacer. el 29 de junio.»

Chandler continuó, afirmando que la larga demora en que esta pelea finalmente se concretara le ha agregado más motivación para salir y terminar definitivamente este capítulo en su carrera.

«No, definitivamente hay un cierto aspecto de ese aspecto de venganza, hacerle pagar por el último año. Parte de eso estaba fuera de su control, pero parte, gran parte, lo creó él. Sabía a qué me inscribí, Sabía que me inscribí para hacer The Ultimate Fighter contra un tipo que estaba regresando de una devastadora lesión en la pierna y podría haberse retrasado, pero no pensé que se retrasaría tanto y todo eso son solo depósitos en el banco de mí simplemente queriendo aplastar absolutamente a este tipo».