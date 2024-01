Tom Aspinall quiere pelear con Jon Jones en lugar de Stipe Miocic

Tom Aspinall cree que merece pelear contra Jon Jones en lugar de Stipe Miocic. En noviembre pasado, se suponía que el campeón de peso completo de UFC Jones defendería su título contra Stipe Miocic en el evento principal de UFC 295.

Desafortunadamente, Jones se vio obligado a abandonar la pelea debido a una lesión y, en cambio, Apinall intervino con poca antelación para enfrentar a Sergei Pavlovich por un título interino, mientras que UFC planeaba volver a reservar a Jones y Miocic en una fecha posterior.

Aspinall terminó ganando el cinturón interino con un nocaut en 69 segundos, y aunque UFC parece seguir de acuerdo con Jones defendiendo contra Miocic, parece que Aspinall se está impacientando un poco.

El jueves, Aspinall recurrió a las redes sociales para denunciar la idea de que Miocic pelee por un título a pesar de su largo descanso.

Según Aspinall, el campeón de peso semicompleto de UFC Alex Pereira compitió por primera vez para la promoción en noviembre de 2021, ocho meses después de la pelea más reciente de Miocic, y desde entonces ha peleado siete veces, ganando los títulos de peso semicompleto y mediano de UFC.

Pero Aspinall no se detuvo ahí. Aunque UFC aún no ha anunciado oficialmente una pelea entre Jones y Miocic, el CEO de UFC, Dana White, declaró anteriormente que Aspinall no tendría la oportunidad de pelear ni con Jones ni con Miocic a continuación, y Aspinall no está muy contento.

Stipe is one of my favourites. Loads of respect to him his Résumé is far superior to mine rn. That being said the UFC has never been about this. It’s about who’s the best right now, and I believe that’s me and it’s only right I get to prove it #freeaspinall

— Tom Aspinall (@AspinallMMA) January 4, 2024