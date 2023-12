«Sting era un superhéroe», recuerda Arn Anderson

Como no puede ser de otra manera habida cuenta de que nos estamos acercando a su retiro definitivo como luchador, Sting es uno de los nombres propios de la lucha libre profesional en la actualidad. Sin olvidar que mañana estará luchando en Worlds End. Esta podría ser su última lucha antes de la última, que ocurrirá en Revolution. Todo el mundo está hablando de The Icon. Por ejemplo, recientemente Adam Copeland apuntaba:

«He dicho antes que cualquiera dentro de la industria, en parte, ingresó a la industria debido a un tipo como Sting. Es universalmente respetado, querido por todos, no solo por la base de fanáticos, sino también por las personas dentro de la industria porque es un caballero. (…) Es tan divertido estar ahí afuera con él, y estoy realmente contento de haber sido una pequeña parte de esta etapa final de su carrera. Es un tipo que [cumple cuando dice] ‘Esto es todo’. No va a regresar una y otra vez. Él sabe que este es el final del camino. El tiempo no perdona.»

► «Sting era un superhéroe»

Y de un miembro del Salón de la Fama de la WWE (Sting también lo es) pasamos a otro. Arn Anderson estuvo hablando de él en The ARN Show, concretamente, compartiendo lo que pensaba antes de que se convirtiera en una estrellas de las cuerdas.

«Por supuesto (que pensó que sería alguien grande). Sting entendía el valor de la estética en nuestro negocio. Y cuando llegó a Crockett, ya había empezado a broncearse. Quiero decir, es un chico de California. Probablemente había estado bronceándose toda su vida. Tenía ese corte de pelo, quiero decir, tenía el aspecto del escorpión. Y coincidía con su estilo de lucha, y coincidía con quien probablemente era internamente. Y simplemente parecía una estrella cada vez que salía. Se veía como, ‘Vaya, ese tipo se ve genial. Era un superhéroe’«.

Sobre si estará en la última lucha de Sting en AEW Revolution: «Definitivamente lo estaré viendo. Y Greensboro no podría ser… no podría haber una ciudad mejor [para la lucha de despedida]».