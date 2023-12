Aramis anuncia su salida de AAA para enfocarse en su carrera internacional

Aramis poco a poco se ha ido haciendo de un nombre dentro de la lucha libre mexicana, al grado de que fue llamado por AAA y se convirtió en parte del elenco de la empresa.

El luchador enmascarado comenzó a trabajar en 2019 con la empresa de la familia Roldán, poco a poco haciéndose de un lugar, aunque también se mantuvo en el circuito independiente haciendo un buen papel, al grado de que eso lo llevó a varias promociones en Estados Unidos como GCW y GALLI.

Sin embargo, con la restructuración de AAA para 2024, Aramis decidió ya no pertenecer a la empresa para mantenerse como independiente y buscar oportunidades en el extranjero.

«Quiero expresar mi agradecimiento a Lucha Libre AAA por el tiempo en el que trabajé bajo contrato, especialmente a Konnan por creer en mí y brindarme la oportunidad de trabajar en la empresa. Mi decisión de dejar la compañía y solicitar mi liberación se debe a mi deseo de enfocar mi tiempo en mi carrera internacional.

«Mi última grabación de TV fue el 12 de diciembre. No tengo más que gratitud hacia los directivos, el personal y mis compañeros. Me han ayudado a crecer tanto profesional como personalmente. Jamás hubo conflictos y siempre me trataron de la mejor manera, pero ha llegado el momento de dar el siguiente paso.

«Continuaré como luchador independiente y, como mencioné anteriormente, me esforzaré por representar a México y la lucha libre mexicana, centrándome en alcanzar metas internacionales que tengo para este 2024 junto con Masked Republic».