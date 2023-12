John Cena se despide de 2023 en SmackDown: «No sé cuánto tiempo me queda»

En un emotivo cierre del último WWE SmackDown del 2023, John Cena hizo una aparición sorpresa, durante el último programa de la marca azul del año.

Cena, quien tuvo un breve retorno al roster de WWE SmackDown durante el 2023, tuvo su última actuación notable en WWE Crown Jewel 2023, donde experimentó una derrota ante Solo Sikoa.

Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida en el evento más reciente de SmackDown. Apareciendo en un video, Cena expresó su gratitud y cariño hacia la comunidad de la WWE, reconociendo que su futuro en la empresa es incierto.

«I do not know how much time in the WWE I have left…»@JohnCena has a message for the WWE Universe. 🥹#SmackDown pic.twitter.com/orSx0eZJOs

— WWE (@WWE) December 30, 2023