Mansoor, tras WWE: «Verán de lo que soy capaz»

Fue despedido hace meses pero no ha sido hasta hace unos días cuando Mansoor fue libre de verdad pues tuvo que esperar a que terminara su cláusula de no competencia de 90 días. Todavía no ha tenido combates pero sí ha hecho varias apariciones y programando fechas en la escena independiente. Al lado de Mace, que también vio rescindido su contrato al mismo tiempo. Los dos se unieron en Maximum Male Models y han desarrollado una amistad que los mantiene como equipo luchístico.

► Mansoor ya está fuera de WWE

Qué les deparará el futuro está por ver pero Mansoor tiene mucha confianza en sí mismo:

«Puedo bromear al respecto porque no estoy resentido. Me molestó, créeme, pero 90 días es mucho tiempo. En cierto punto, estás en la cama y estás tratando de dormir, y todo en lo que puedes pensar es, ‘¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor?’ En algún momento, piensas, ‘No puedo vivir así. Tengo que intentar sacarle el máximo provecho y hacer lo mejor de ello’. Ahí es exactamente cuando se encendió para mí. Probablemente un mes después de que me despidieron, pensé, ‘¿Sabes qué? Voy a contactar a todas las personas que conozco. Voy a estar enviando mensajes directos, voy a estar enviando correos electrónicos, voy a estar enviando mensajes de texto, voy a hacer que esto suceda’. Lo que enfaticé más que cualquier otra cosa sobre este proceso en el que estoy yendo a las independientes es que puedo lograrlo por mí mismo, finalmente».

«Lo más frustrante de estar en la WWE cuando no estás siendo utilizado es que no tienes otras opciones. Eres técnicamente un agente libre en el sentido de que eres un contratista independiente, pero no puedes realmente trabajar en ningún otro lugar. Hubo períodos en los que pasé meses sin recibir un solo golpe, o no estaba en el ring por un tiempo. Puedes entrenar, puedes tratar de mantenerte en forma y quitarte el óxido del ring, pero realmente llega a tu alma. Así que ahora puedo decir, y estoy orgulloso de ello porque si fallo, fallo por mí.

«Si tengo éxito, tengo éxito por mí. Estoy tan contento con eso. Estoy tan feliz y emocionado de poder salir allí y decir, ‘Escucha, pase lo que pase en la WWE, lo que estás a punto de ver es quién soy realmente, y vas a obtener el indicador más serio y real de mi talento, y si va genial, fenomenal. Si no, me desvaneceré en el atardecer, pero al menos sé que fue por mi propio talento‘. Eso es lo que quiero enfatizar. Es basado en mí. Como sea que vaya, estoy feliz de haber hecho lo mejor que pude».

Here it is everyone………

Making their RCW debut Live Saturday Night April 27th at our 14 Year Anniversary Event is……

Former WWE Superstars Mason Madden & Mansoor aka MxM!!!!!!

More details about our 14 Year Anniversary coming soon!!!! @GREATBLACKOTAKU @suavemansoor pic.twitter.com/Xgekf6pXMY — RCW_WrestlingLLC (@RCW__Indiana) December 25, 2023