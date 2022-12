WWE reunió casi al mismo tiempo a Marc Mero y Sable en 1996; entonces, eran matrimonio. Ella es actualmente la esposa de Brock Lesnar. En aquella época, tuvieron una rivalidad durante la cual -en el episodio de Raw is War del 11 de mayo de 1998- ella le hizo una powerbomb a él que fue mucho más que un movimiento luchístico. Fue visto como el fin del empuje que estaba recibiendo el luchador. De hecho, durante su reciente entrevista en Ten Count recuerda que iba a tener una historia con Steve Austin pero este se negó a que se hiciera realidad después de lo sucedido con la luchadora.

ATTITUDE ERA NOSTALGIA

On the May 11th 1998 episode of Raw Is War Sable challenged her then husband Marc Mero to a match which ended with a low blow and a powerbomb to Mero pic.twitter.com/9xmEjqaBac

— Mr.YETAAY! (@MrYETAAY) July 20, 2022