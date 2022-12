«(…) Fue genial para mucha gente, pero la verdad es que WCW no pudo ganar dinero con Ric Flair. Entonces, ¿qué hizo Ric Flair? Fue a la WWE, ¿y adivina qué? No pude ganar dinero con Ric Flair en WWE. ¿Adivina que? Ric regresa a WCW y WCW aún no podía ganar dinero con él en el ’93 y el ’94, por lo que tuve que salir a buscar a Hulk Hogan (…)«. Eric Bischoff realizaba estas afirmaciones recientemente y Ric Flair quiso darles respuesta en su podcast, To Be The Man.

► Ric Flair contesta a Eric Bischoff

“Él no consiguió a Hulk Hogan. Yo fui a buscar a Hulk Hogan. Él no conocía a Hulk Hogan. ¿Por qué Hulk Hogan conocería a una hormiga orinadora trabajando abajo en una sala de cámaras? Conduje hasta Orlando con ellos mientras se encontraban en el tráiler de Hulk (en el set de filmación de Hulk). No fue a buscar a Hulk Hogan. No encontró a Savage. No encontró a Piper. Yo fui quien lo hizo.

“Todo lo que dije fue que es un idiota arrogante, pero ahora puedo decir que es un idiota arrogante sin amigos. Ahora está enojado con Arn y Tully. Voy a decir esto, preguntando por qué lo pusieron a él en (su documental), básicamente me dijeron que querían que la gente viera lo que tuve que soportar para terminar donde estoy hoy. Esa es una respuesta suficientemente buena. De hecho, fue peor para mí que Jim Herd y peor para el negocio.

“Incluso si no estuviera en mi documental, diría lo mismo. Si alguien dijera: ‘¿Qué piensas de Eric Bischoff’, yo diría: ‘¿Sabes qué? Eric y yo hemos sido amigos de vez en cuando, y lo respeto por dos cosas: me llamó cuando murió mi hijo, que es más de lo que hicieron un par de personas que puedo nombrar; e hizo lo correcto, lo juro por Dios, y la gente se enojará conmigo por decir esto, cuando Charles (Robinson) y yo luchamos contra Savage y Madusa y Randy saltó de la cuerda superior y rompió las costillas de Charles y casi lo mata (colapsó su pulmón). Randy no le dio ni un centavo. Eric le escribió un cheque por 25 mil dólares. Así que le agradeceré a Eric por eso’”.

“Aquí hay otra cosa que nunca superaré, otras dos cosas que hizo Eric que pensé que eran increíbles, y estoy defendiendo a mis amigos aquí. Pensé que era horrible que trajeran a Liz con Luger con Randy allí, y pensé que era aún peor que trajera a Sid sin decírselo a Arn”.