Steve Austin lamenta no luchar con Brock Lesnar

Steve Austin nunca luchó con Brock Lesnar. ¿Acaso existe alguien que lamente que no haya sucedido? No sabemos lo que piensa de esto La Bestia Encarnada, aunque entendemos que comparte el sentimiento general, pero sí Stone Cold, pues recientemente estuvo hablando de ello en WESH 2 y dio a conocer que es el combate que extraña no haber realizado.

«Ese tipo es Brock Lesnar. Hace mucho tiempo, estaba programado para luchar contra él en Atlanta en una grabación de televisión. El combate no fue genial en lo que respecta a la creatividad, por lo que nunca sucedió. Ese es el combate que se escapó. Tengo mucho respeto por Brock y verlo pasar por la evolución para convertirse en uno de los mejores profesionales que hay. Entrar en el mundo de MMA y convertirse en campeón mundial. Ha tenido un gran viaje y nadie ha tenido una carrera como la suya y su longevidad ha sido suprema. Brock Lesnar sería mi respuesta».

Y técnicamente todavía sería posible que sucediera, puesto que Brock Lesnar sigue en activo y Steve Austin no descarta tener una nueva lucha:

«[…] En el futuro, no estoy diciendo que volveré al ring, pero como dije a los 38 años, si las estrellas se alinean, cualquier cosa podría pasar«.

Veremos si próximamente tenemos alguna información al respecto, pero mejor que nadie se haga demasiadas ilusiones.

¿Te hubiera gustado ver a Steve Austin contra Brock Lesnar?