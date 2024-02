Steve Austin dice «nunca digas nunca» a volver

«Creo que eso sería en cámara lenta«, dijo Austin riendo. «No estoy seguro de eso, pero Filadelfia sería un lugar estupendo para que ocurra. Trabajé con The Rock en WrestleMania XV, y dimos un espectáculo fenomenal. Le conté los hombros en la lona: uno, dos, tres. Pero no estoy seguro de que eso suceda ahora». Unas semanas atrás, Steve Austin bromeaba así con la posibilidad de luchar con The Rock en WWE. En cambio, más recientemente, habla en serio cuando deja la puerta abierta a volver de nuevo a los rings.

► Steve Austin no cierra la puerta

«Dije que nunca volvería a subir al ring a menos que todos los astros se alinearan. Por alguna razón, de alguna manera, eso sucedió. A los 57 años, encabecé la primera noche de WrestleMania. Nunca pensé que llegaría a hacer eso. Si me lo hubieras dicho cuando me retiré en [2003], habría pensado que estabas loco. Así que no voy a sentarme aquí y decir que no a nada, porque nunca se dice nunca en este loco negocio del entretenimiento deportivo«.

Aún así, tampoco quiere que nadie se ilusione demasiado:

«Amo más que nada en la vida el negocio del entretenimiento deportivo. Cuando tienes un poco de eso, quieres más. Así que aquí estoy, hablando contigo un par de años después sobre la posibilidad de volver a hacerlo. Así de adictivo es para mí, solo hablar de ello. Me emociono y empiezo a hablar demasiado rápido. Pero no va a suceder. Aunque podría«.

«Stone Cold» le estas palabras a Marc Raimondi de ESPN, quien además señala que se le preguntó a Austin si tenía en mente a quién le gustaría enfrentarse en su última lucha, y Austin respondió que sí, pero que no quería mencionar al luchador, ya que no deseaba ejercer presión sobre la WWE ni sobre esa persona.