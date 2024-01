Steve Austin bromea: «The Rock en WrestleMania 40»

No deja de ser alucinante que exista la posibilidad de que en 2024 The Rock y Steve Austin luchen en WWE. No entre ellos, sino «The Great One» contra Roman Reigns y «Stone Cold» contra CM Punk. La primera opción parece mucho más cercana que la segunda, aunque la empresa confía en también llevar a cabo esta.

No entre ellos no porque no exista una historia o los fanáticos no querrían verlo sino porque ambos necesitan que otro luchador cargue con el peso del combate para dejarles a ellos tener sus momentos especiales, como ocurriera con Steve Austin y Kevin Owens en WrestleMania 38.

► ¿Steve Austin vs. The Rock en WrestleMania?

Aún así, «La Serpiente de Cascabel» estaría dispuesto a hacerlo, según le dice a Sports Illustrated. Habla de ello en tono de broma, pero al mismo tiempo parece decir que si esa fuera la propuesta aceptaría. Y ciertamente habría que verse en esa situación, y qué pensaría «La Roca» de esa posibilidad.

«Creo que eso sería en cámara lenta«, dijo Austin riendo. «No estoy seguro de eso, pero Filadelfia sería un lugar estupendo para que ocurra. Trabajé con The Rock en WrestleMania XV, y dimos un espectáculo fenomenal. Le conté los hombros en la lona: uno, dos, tres. Pero no estoy seguro de que eso suceda ahora».

Imaginemos un momento. The Rock sorprende al Universo WWE entrando como número 30 en el Royal Rumble 2024 cuando solo quedan en el cuadrilátero CM Punk y Cody Rhodes con el objetivo de eliminarlos a ambos para ir a por «The Tribal Chief» al evento más grande del año. Sin embargo, como Shawn Michaels hiciera con The Undertaker en Elimination Chamber 2010, Steve Austin enloquece a los fans apareciendo para eliminarlo y en el Raw posterior se anuncia una lucha entre ambos para WrestleMania.