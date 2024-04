Sterling llama a Brian Ortega después de la victoria en UFC 300

Después de un exitoso debut en el peso pluma de UFC, Aljamain Sterling está listo para alcanzar la cima de la división.

Sterling (24-4 MMA, 16-4 UFC) criticó al ex retador al título y contendiente desde hace mucho tiempo Brian Ortega después de su victoria en el UFC 300 del sábado. Sterling derrotó a Calvin Kattar (23-8 MMA, 7-6 UFC) en una victoria por decisión dominante en la parte preliminar del evento, y está listo para dar un paso adelante que lo llevará al oro de UFC.

«Dame el próximo mejor. Tomaré a Brian Ortega con respeto. Es un tipo con el que tuve que entrenar una vez, la misma dirección, no hay rencor ni nada de eso. Ambos intentamos perseguir lo mismo. No es que él sea mi principal compañero de entrenamiento como lo era Merab. Es una situación diferente.

«Creo que le gané a un tipo como él, y eso es innegable».

Ortega viene de una victoria por sumisión sobre Yair Rodríguez en febrero. Esa fue su primera pelea desde su lesión en el hombro. Sterling quedó impresionado con la resistencia de Ortega en la pelea y le gusta la forma en que se enfrentaron.

En cuanto a su victoria debut en las 145 libras, Sterling hizo el trabajo, pero no estaba del todo contento. Él cree que hay mucho margen de mejora.

«Esta actuación me deprimió un poco porque si quiero vencer a un tipo como Ilia, necesito poder terminar con un tipo como Kattar. A pesar de lo bien preparado que estaba para defender algunas cosas en el terreno, me entristeció un poco. Yo estaba como, ‘Hombre, si no puedo hacerle ciertas cosas, entonces ¿cómo diablos voy a hacerle cosas a un tipo así?’ Ya sabes, si quiero volver a competir por un título mundial. Esa es la forma en que veo las cosas”.