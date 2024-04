Kayla Harrison, daría la bienvenida a Amanda Nunes con los brazos abiertos

A Kayla Harrison le encantaría pelear contra Amanda Nunes. Harrison (17-1 MMA, 1-0 UFC) impresionó en su debut en el octágono el sábado cuando superó a la ex campeona de peso gallo Holly Holm (15-7 MMA, 8-7 UFC) para una sumisión en el segundo asalto de UFC 300 .

La judoka dos veces medallista de oro olímpica y dos veces campeona de la temporada de la PFL estaba contenta con su desempeño y planea tener el oro de UFC alrededor de su cintura para fines de 2024.

«El objetivo era salir y hacer una declaración y ser tan buena que eso es lo próximo. Quiero ser campeana de UFC para fin de año, así que espero haber hecho lo suficiente esta noche para lograrlo. Espero haber impresionado a los jefes y a los casamenteros, así que ya veremos”.

Nunes, quien renunció a su título de peso gallo después de retirarse en junio de 2023 , publicó un video reaccionando a la entrevista de Harrison en el octágono posterior a la pelea. Parecía decepcionada de que Harrison no la hubiera llamado.

«Escuche, no dije el nombre de Amanda porque Amanda no es campeona de UFC», dijo Harrison. “Ella se retiró, pensé que estaba felizmente retirada. Me encantaría ganar un título de UFC y si Amanda quiere regresar, la recibiré con los brazos abiertos”.

Nunes no fue la única que tenía sus ojos puestos en Harrison. La campeona de peso pluma de Bellator, Cris Cyborg, dijo que le gustaría enfrentar a la ganadora de una posible pelea entre Harrison y Nunes.

«Yo también estaría dispuesta a eso. No hay mucho por lo que no estaría dispuesta en este momento, realmente quiero ganar un título de UFC, pero después de eso, estoy dispuesto a lo que sea».