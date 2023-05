Stephen Thompson y una hipotética pelea con Izzy

Hay muchos combates de ensueño para los aficionados a las MMA, algunos de los cuales probablemente nunca verán.

Georges St-Pierre contra Anderson Silva y Francis Ngannou contra Jon Jones son sólo un par de ejemplos, pero ¿qué tal un duelo de golpeadores entre Stephen «Wonderboy» Thompson y «The Last Stylebender» Israel Adesanya? Es difícil

Aunque es poco probable que suceda, ya que Thompson busca hacer una última carrera por el título en 170, no 185, el ex retador al título ha abordado la hipotética pelea de karate vs kickboxing con el campeón de peso medio de la UFC. En caso de que se olvide, ‘Wonderboy’ ha acabado con otro campeón de peso medio de la UFC, Robert Whittaker, pero eso fue hace casi una década.

«Es curioso, porque no soy un gran peso welter», dijo Thompson a Middle Easy. «Probablemente peso alrededor de 195 en mi peso máximo. Estos tipos andan como por los 220. Entreno con Chris Weidman, ex campeón de peso medio, y es el tipo más fuerte que he visto en mi vida. Me he parado al lado de ‘Stylebender’, él es una buena cabeza más alto que yo y ver hermano y loco alcance.

«Creo que sería divertido entrenar con él, quizá hacer un combate de sparring, ¿pero pelear con ese tío? No lo sé, tío. Eso es difícil. Quiero decir, con un tipo que lucha con alcance y él es tan bueno y un poco como yo. Pero su alcance es mucho mayor que el mío. Él tiene el alcance no sólo de sus piernas, pero sus manos. Y para mí será muy, muy difícil meterme dentro de él».

‘Wonderboy’ está más interesado en entrenar con Adesanya, ya que no está exactamente detrás de la idea de enfrentarse al bicampeón.

«Me encantaría entrenar con él. Tenemos que filmarlo o algo así y exponerlo. Pero hay mucha gente que me pregunta: ‘Wonderboy contra Stylebender’. Están locos… Están locos, no quiero pelear con ese tipo. ¿Están bromeando? Aunque sería una [pelea] divertida.