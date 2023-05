Cartel ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes III

ONE Championship hace su esperado debut en suelo estadounidense con ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes III el viernes 5 de mayo.

En el evento estelar, los dos pesos mosca más dominantes de la historia de las MMA se verán las caras en el Círculo, ya que el campeón mundial del peso mosca de la ONE e icono estadounidense Demetrious Johnson se enfrentará a Adriano Moraes -el hombre al que arrebató el cinturón- en una épica pelea de trilogía.

Cada uno de ellos cuenta con una victoria por nocaut sobre el otro, por lo que los aficionados tienen garantizado un combate espectacular cuando esta acalorada rivalidad continúe en Colorado.

El resto de la noche estará repleto de combates llenos de acción de MMA, Muay Thai, kickboxing y lucha por sumisión, así que marquen sus calendarios, descarguen la aplicación ONE Super y compren sus entradas ya.

Cartel completo de ONE Fight Night 10

ONE Fight Night 10 se emitirá en directo en Amazon Prime Video y YouTube, a las 02.00 CET.

Cartel principal

Combate por el título del peso mosca: Demetrious Johnson (c) contra Adriano Moraes

Combate por el título del peso mosca de Muay Thai: Rodtang Jitmuangnon (c) contra Edgar Tabares

Combate por el título de lucha por sumisión en peso mosca: Mikey Musumeci (c) contra Osamah Almarwai

Combate de peso átomo femenino: Stamp Fairtex contra Alyse Anderson

Combate de peso wélter: Roberto Soldic contra Zebaztian Kadestam

Peso ligero: Sage Northcutt contra Ahmed Mujtaba

Peso medio: Aung La Nsang contra Fan Rong

Peso paja femenino: Muay Thai Jackie Buntan contra Diandra Martin

Cartel preliminar

Combate de sumisión en el peso medio: Reinier de Ridder contra Tye Ruotolo

Peso mosca: Kairat Akhmetov contra Reece McLaren

Combate de peso ligero: Ok Rae Yoon contra Lowen Tynanes