El contendiente de peso welter de UFC, Stephen Thompson , dejará de pelear cuando su cuerpo ya no se lo permita. Thompson, de 39 años, ha estado compitiendo en deportes de combate prácticamente toda su vida. Un kickboxer consumado.

La transición de «Wonderboy» a MMA fue perfecta en la que instantáneamente encontró el éxito. Se quedó corto dos veces en su búsqueda del oro en el peso welter, pero Thompson sigue siendo uno de los principales contendientes.

Thompson ha perdido sus últimas dos peleas ante Gilbert Burns y Belal Muhammad, pero en su mayoría fue sofocado y superado en esas peleas. La única vez que lo sacaron fue en marzo de 2019 cuando Anthony Pettis lo noqueó .

“Creo que eso es lo primero, cómo se siente mi cuerpo. No tomo mucho castigo en el juego de pelea. He sido noqueado una vez en toda mi carrera, toda mi carrera de pelea con kickboxing y MMA combinados. Recuerdo que después de eso, la gente ya decía: ‘Tienes que retirarte’. Estoy como, ‘¿Qué?’ Si me noquean constantemente, lo pensaremos. Recibir el castigo es una gran cosa, y no tomo muchos castigos. Pero también cómo se siente mi cuerpo y cómo es mi recuperación”.

Thompson (16-6-1 MMA, 11-6-1 UFC) regresa a la acción en el UFC del sábado en el estelar de ESPN 42 cuando se encuentra con Kevin Holland en el Amway Center en Orlando, Florida. El cartel se transmite por ESPN y se transmite por ESPN+.

Buscando romper una racha perdedora de dos peleas, su pelea contra Holland (23-8 MMA, 10-5 UFC) podría verse como una victoria obligada. Pero para Thompson, solo hay un hombre que puede influir en su decisión sobre cuánto tiempo seguirá compitiendo.

“Mientras me sienta saludable y no reciba demasiado castigo, continuaré haciendo lo que hago. Y escucho a mi entrenador. Mi papá ha sido parte de mi campamento desde el día 1, y probablemente me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo y a mí como peleador. Quiero seguir luchando, y a veces ignoramos el hecho de que tal vez no deberíamos. Entonces, cuando él dice que terminé, terminé”.