La mayor fortaleza de Paddy Pimblett

Paddy Pimblett, la estrella del peso ligero de la UFC, ha nombrado lo que le separa de su próximo rival, Jared Gordon.

Durante un vídeo subido a su canal de YouTube, Pimblett habló de su cuarta aparición en la UFC y del rival que se enfrentará a él en el octógono.

Al evaluar la preparación que hacen sus rivales antes del combate, «The Baddy» sugirió que no hay forma de entrenar para un estilo tan único, completo y «poco ortodoxo» como el suyo. Y señaló que ésa es una de las principales diferencias entre él y Gordon, a quien Pimblett considera que no es difícil entrenar.

«Es raro (pelear conmigo). No soy como los demás. No se puede entrenar para pelear conmigo, porque no hay nadie como yo«, dijo Pimblett. «Tengo un golpeo poco ortodoxo y salvaje. Tengo un jiu-jitsu muy poco ortodoxo y extraño; lo mismo con mi lucha… Soy un luchador muy poco convencional en general. Hago Scouse-jitsu.

«Mi mayor fortaleza es mi imprevisibilidad. Nadie sabe lo que voy a hacer. No sabes si voy a salir y tratar de golpear contigo, luchar o tratar de saltar un triángulo volador. No sabes cuál es mi plan«, continuó Pimblett. «Realmente respeto a Jared Gordon… pero sé cuál es su plan. Sé lo que va a hacer. Él no sabe lo que voy a hacer yo».

Aunque no estará en la capital inglesa para su tercer combate del año, Pimblett espera conseguir una reacción similar del público tanto con su paseo previo al combate como con su actuación dentro del octágono.

En caso de que lo haga, es seguro decir que se avecinan grandes cosas para «The Baddy» en 2023.