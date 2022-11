Anthony Smith cree que la respuesta de Conor McGregor a sus críticas solo validó el punto que estaba tratando de hacer.

Smith cuestionó recientemente el físico de McGregor, que ha aumentado drásticamente de tamaño desde que se fracturó la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en su trilogía de peso ligero de julio de 2021. McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) no ha sido probado por los EE. -Agencia de dopaje en 2022 y actualmente no está en el programa, lo que Smith encuentra incompleto . La insinuación de Smith de que McGregor podría estar usando drogas para mejorar el rendimiento enfureció al ex campeón dual de UFC, quien respondió a Smith .

Pero Smith, quien se fracturó la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Magomed Ankalaev en julio pasado, solo quiere entender las reglas de la USADA cuando se trata de retirarse de su programa.

“Si hay algo por ahí que pueda ayudarme a sanar que pueda hacer legalmente, lo haría totalmente, porque sanaría mucho más rápido. Pero ni siquiera es su razonamiento lo que estoy cuestionando.

“Lo que me molesta es que tipos como Anderson (Silva) y tipos como Chris Weidman y yo hemos tenido muchas lesiones graves, y no teníamos la capacidad de simplemente salir del grupo de USADA, curarte y luego venir. de vuelta sin repercusiones”.

Smith dijo que los peleadores por lo general dejan el grupo de pruebas de la USADA cuando se han separado del UFC o se han retirado. Como ninguno de los dos es el caso de McGregor, que todavía forma parte de la clasificación de peso ligero de UFC, Smith se pregunta cómo pudo salir del grupo de pruebas.

“¿Rompió alguna regla? Eres (Bisping) el que hizo de abogado del diablo. Dijiste que ‘técnicamente’ no está rompiendo ninguna regla. Eso es porque se le aplican reglas diferentes. No tengo esa capacidad, o al menos no lo pensé”.

El presidente de UFC, Dana White, confirmó recientemente que McGregor tendría que completar seis meses en el grupo de pruebas de la USADA antes de ser elegible para competir nuevamente. McGregor tuiteó recientemente que volverá a ingresar al programa en febrero, lo que significa que no podrá regresar antes de agosto de 2023.