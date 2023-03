Stephen Thompson espera que Usman venza a Edwards

Stephen Thompson no puede ignorar cómo iba la revancha entre Leon Edwards y Kamaru Usman antes de que terminara.

Usman (20-2 MMA, 15-1 UFC) estaba arriba 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces en su pelea por el título de peso welter contra Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en agosto pasado en UFC 278 antes de que Edwards se recuperara para noquear y lo eliminara con una patada en la cabeza con menos de un minuto restante en el round 5. Usman defendió su título de peso welter cinco veces antes de perderlo ante Edwards.

Después de dividir sus dos primeras apariciones, Edwards y Usman se enfrentarán por tercera vez en el evento principal de UFC 286 del sábado en The O2 en Londres. Usman tuvo mucho éxito con su lucha libre en ambas peleas, y “Wonderboy” cree que es poco probable que Edwards pueda lograr otra victoria de la misma manera.

“Bueno, mirando hacia atrás en la última pelea, Usman estaba ganando la mayoría de los rounds. Leon consiguió el primero. Fue increíble, porque nunca antes viste a Usman siendo derribado y controlado en el suelo. León hizo eso. Después de esa ronda, todo fue Usman hasta el punto de que lo noquearon.

“Ahora, ¿creo que Leon podría configurarlo de nuevo? Sí. Pero en el papel tengo a Usman ganando esta pelea, solo porque estaba dominando la última hasta que simplemente no lo hizo. Y es más difícil lograr algo de nuevo por segunda vez. Va a ser muy, muy difícil”.

Thompson admite que la derrota por nocaut podría afectar mentalmente a Usman , ya que nunca antes había probado la derrota de esa manera. Pero estilísticamente, solo ve a Usman prevaleciendo.

“Pero además de eso, tienes que pensar a dónde va la mentalidad de Usman en esto. ¿Bien? Un tipo que ha sido tan dominante en el UFC y que lo terminan así, lo noquean así, ¿eso altera esa mentalidad? Y como que ves, ya sabes, su presencia en las redes sociales no era la misma que antes. No sé si eso tiene algo que ver con eso, pero eso me llama la atención”.

Creo que debes preguntarte, ¿su mentalidad está ahí y su impulso sigue siendo el mismo después de la forma en que perdió? Pero a partir de la última pelea y la forma en que la estaba ganando, en el papel tengo a Usman ganándola”.