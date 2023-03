Así cambió Tom Hannifan de WWE a IMPACT! Wrestling

Tom Hannifan, hasta ahora conocido como Tom Phillips, fue despedido de la WWE en 2021. En la actualidad, se encuentra trabajando en IMPACT! Wrestling. Por lo que sabemos, le va de maravilla, pero ahora no nos enfocamos en esto sino en cómo ha cambiado su estilo comentando en este año. De ello estuvo hablando recientemente con Lucas Charpiot para VL Media.

> Tom Hannifan, de WWE a IMPACT! Wrestling

“Creo que he cambiado la forma en que hago las cosas. El mayor cambio, creo, es que no tengo que hablar con la palabrería de WWE. Cuando haces comentarios para WWE, hay ciertas palabras, ciertas frases, que estás obligado a usar porque así es como quieren promocionar su producto en el aire. No tener esas reglas en Impact me permite mostrar más de mí mismo en el aire. La gente ya no escucha a Tom Phillips, escucha a Tom Hannifan. Soy realmente yo mismo en Impact. Creo que me permite ser más auténtico en el micrófono. Entonces, gracias a Impact, puedo darme el lujo de probar algunas cosas en el aire que no pude hacer en la WWE.

“El hecho de que nuestros programas están grabados ayuda porque podemos ver lo que funciona y lo que no. Si intento algo que no funciona, podré verlo y corregirme. Además, si intento algo que realmente no funciona, siempre podemos cambiarlo en la postproducción. Aquellos que vieron Hard to Kill 2023 pudieron ver que usé un lenguaje bastante crudo para Full Metal Mayhe. Ese es un estilo de comentario que nunca podría haber hecho en la WWE. Estoy agradecido por la oportunidad de hacer eso en Impact. Cuando es el momento adecuado, es divertido poder comentar combates de nuestra era con un estilo de comentarios de la ‘vieja escuela’“.

