“Supreme Fight 2023” fue el primer magno evento de Stardom que ofreció en el Osaka Edion Arena donde los fans pudieron apoyar sin restricciones.

Las acciones iniciaron con la Naniwa Roulette, que aunque larga, resultó ser una gran creación de Mayu Iwatani. Justamente fue “The Icon” la primera luchadora de STARDOM que vitoreaba el público por primera vez desde 2020. Al ganar el combate de ruleta de Naniwa, Kashima podría elegir una lucha por el título de su elección. Ella optó por el Campeonato High Speed.

En el único duelo del torneo “Triangle Derby I”, Stars (Hazuki, Koguma y Saya Iida) lograron su segunda victoria ante Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki .

A partir de esta lucha, los ánimos se fueron al cielo por la estupenda calidad de encuentros que sucedieron. La tremenda Chihiro Hashimoto de Sendai Girls, no se dejó impresionar y brindó una grandiosa actuación ante MIRAI, que tuvo que usar un estilo mas violento para estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, Hashimoto se llevó la victoria con su definitiva Albright.

7UPP (Nanae Takahashi y Yuu) doblegaron en su primera defensa del Campeonato Goddess of Stardom a Maika y Himeka, quienes mostraron una recia ofensiva, lo que obligó a las monarcas aplicarse a fondo al momento de finiquitar.

Saya Kamitani y Momo Watanabe se enfrentaron por el Campeonato Wonder of Stardom en un interesante choque, que desafortunadamente no alcanzó el nivel de las dos luchas predecesoras.

Giulia y Suzu Suzuki fueron las protagonistas de la lucha estelar, donde estuvo en juego el Campeonato World of Stardom. Si bien Suzuki dominó buena parte del encuentro y condujo las acciones hacia su estilo, Giulia imprimió más violencia a sus castigos para salir avante en su primera defensa.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM 12TH ANNIVERSARY STARDOM SUPREME FIGHT 2023 ~ OOKINI STARDOM”, 04.02.2023

Osaka Edion Arena

Asistencia: 1,832 Espectadores

1. Belt Challenge Right Naniwa Roulette Singles Elimination Match:

1) Mayu Iwatani venció a Waka Tsukiyama (2:08) con un Dragon Suplex Hold

2) Mayu Iwatani derrotó a Momo Kohgo (3:07) con un Modified Stretch.

3) Mayu Iwatani venció a Miyu Amasaki (2:02) con un Standing Dragon Sleeper.

4) Mayu Iwatani vs. Tam Nakano – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

5) Mina Shirakawa vs. Natsupoi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

6) Mariah May derrotó a Mai Sakurai (3:31) con un Tombstone Piledriver.

7) Mariah May vs. Thekla – finalizó en doble descalificación (2:49) cuando ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

8) Natsuko Tora vs. Momoka Hanazono – finalizó en doble descalificación (3:27) cuando ambas cayeron por encima de la tercera cuerda.

9) Billiken Death★ venció a Yuna Mizumori (2:21) con un Reverse Cradle.

10) Saki Kashima derrotó a Billiken Death★ (2:27) con la Kishikaisei.

2. Triangle Derby I: Hazuki, Koguma y Saya Iida [4] derrotaron a Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [6] (9:03) con un Horizontal Cradle de Koguma sobre Kid.

3. God’s Eye vs. Queen’s Quest: Syuri, Ami Sohrei y Konami vencieron a Utami Hayashishita, AZM y Lady C (11:25) con un Triangle Lancer de Konami sobre Lady C.

4. Special Singles Match: Chihiro Hashimoto derrotó a MIRAI (15:18) con la Albright.

5. Goddesses of Stardom Title: Nanae Takahashi y Yuu (c) vencieron a Maika y Himeka (18:54) con un One Second EX de Takahashi sobre Himeka defendiendo el título

6. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) derrotó a Momo Watanabe (16:38) con un Firebird Splash defendiendo el título

7. World of Stardom Title: Giulia (c) venció a Suzu Suzuki (25:04) con una Northern Light Bomb defendiendo el título