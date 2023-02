Pat McAfee fue demandado por un ex NFL

Pat McAfee pasó ocho temporadas en la NFL como pateador de los Indianapolis Colts, ganando dos selecciones de Pro Bowl y una reputación como uno de los mejores de la liga en su posición. Una vez que decidió retirarse, se logró convertir en el favorito de los fanáticos por su personalidad carismática, humor y comentarios irreverentes, gracias a su programa The Pat McAfee Show. El ex NFL también se ha desempeñado en la WWE, primero en NXT y luego en SmackDown, donde estuvo como comentarista hasta el año pasado, antes de tomarse una licencia.

► Pat McAfee es acusado por Brett Favre por difamación

Pat McAfee no es alguien que se guarda nada al momento de expresarse, y puede ser que algunas de las cosas que ha dicho al aire en su programa le vayan a generar problemas, ya que según el Daily Mail del Reino Unido y Pro Football Talk de NBC Sports, el ex NFL está siendo demandado por Brett Farve por “acusaciones difamatorias” que el propio McAfee, Shad White y Shannon Sharpe le hicieron por estar relacionado con el mismo escándalo de asistencia social de Mississippi en relación a Ted DiBiase y su familia.

En la demanda de Favre se señala que Pat McAfee acusó al miembro del Salón de la Fama NFL de sacar dinero de los bolsillos de los pobres. Básicamente esto fue lo que el comentarista de SmackDown supuestamente dijo:

“Cada vez que se menciona su nombre, tenemos que mencionar que ató las manos de los pobres y les quitó el dinero de los bolsillos. Favre está ciertamente en medio de robar a los pobres en Mississippi en este momento”.

Las fuentes también revelaron que Brett Favre, por su parte, ha declarado que no sabe de dónde salió el dinero y afirma haber devuelto los 1,1 millones de dólares. Sin embargo, no devolvió los $228,000 en intereses que obtuvo de los pagos. No obstante, no se le ha imputado cargo alguno.