El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto donde dio inicio la gira «Stardom 9th Anniversary«, conmemorando un aniversario más de la popular empresa femenina de lucha libre.

En mano a mano especial, Tam Nakano dio cuenta de Kagetsu; éste duelo es parte del serial de despedida de la experimentada gladiadora.

Bea Priestley y Jamie Hayter unieron esfuerzos para doblegar a Jungle Kyona y Konami y arrebatarles el Campeonato Goddesses of Stardom proclamándose las monarcas 17 en la historia de éste cetro.

Giulia formó su nueva agrupación uniendo fuerzas con Syuri y Maika (JTO) para imponerse a Hana Kimura, DEATH Yama-san y Leyla Hirsch del Tokyo Cyber Squad a quienes declararon guerra directa.

Arisa Hoshiki sigue con paso impresionante y concretó la novena defensa del Campeonato Wonder of Stardom doblegando a Utami Hayashishita.

En el turno estelar, Mayu Iwatani defendió por segunda ocasión el Campeonato World of Stardom respondiendo al reto de Momo Watanabe.

Tras la batalla, Bea Priestley anunció su renuncia a Queen’s Quest y se unió a Oedo Tai. Además, se proclamó como siguiente retadora de Arisa Hoshiki.

La próxima retadora por el cinturón de Mayu Iwatani será Sareee, en lucha que se efectuará el 8 de febrero. Sareee respondió al desafío mediante un video.

Los resultados completos son:

Stardom «Stardom 9th Anniversary», 19.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,602 Espectadores

0. Queen’s Quest vs. TCS: Ruaka y Rina vencieron a Leo Onozaki y Hina (3:39) con un Wing Clutch Hold de Rina sobre Hina.

1. High Speed 3 Way Battle: AZM derrotó a Starlight Kid y Zoe Skye (6:03) con la Azumi Sushi sobre Skye.

2. Young Stardom vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Saki Kashima y Sumire Natsu vencieron a Saya Kamitani, Saya Iida e Itsuki Hoshino (10:56) con My Emblem de Kashima sobre Iida.

3. Kagetsu Retirement Road ~Last Korakuen~: Tam Nakano derrotó a Kagetsu (10:15) con un Modified Cross-Arm-Style Suplex Hold.

4. Goddesses of Stardom Title: Bea Priestley y Jamie Hayter vencieron a Jungle Kyona y Konami (c) (12:55) con la Queen’s Landing de Priestley sobre Konami – conquistando el título (Failed 4th defense -> 17th Champions).

5. Giulia’s New Unit Formed: Giulia, Syuri y Maika derrotaron a Hana Kimura, DEATH Yama-san y Leyla Hirsch (14:08) con un Glorious Driver de Giulia sobre Hirsch.

6. Wonder of Stardom Title: Arisa Hoshiki (c) venció a Utami Hayashishita (15:21) con la Brazilian Kick (9th defense) defendiendo el título

7. World of Stardom Title: Mayu Iwatani (c) derrotó a Momo Watanabe (19:12) con un Dragon Suplex Hold (2nd defense) defendiendo el título