Chávez Jr. sacará un disco musical

Chávez Jr. sacará un disco de cumbias. O al menos eso relató el redes sociales.

«Muy pronto el disco que voy a sacar de música con las mejores cumbias: las mejores 15 cumbias que más me gustan. Pronto lo voy a sacar. Saludos», mencionó el Junior en Instagram.

No en el suyo, pues lo compartió otro usuario.

Hay quien lo toma a broma y otras personas que pareciera que no les desagrada la idea.

Hasta que no suceda, será una incógnita descubrir se le irá mejor como cantante que como boxeador.

Pero de ser cierto, esta decisión atendería a la sugerencia de las personas que le han pedido, pelea tras pelea, que se dedique a otra cosa.

Y es que desde la derrota ante Sergio Martínez en septiembre de 2012, la carrera de Julio César no ha retomado el nivel.

Posterior a ello, ha tenido ocho combates (¡Ocho combates en ocho años!), de los cuales ha ganado 5 y ha perdido 3. De esas tres derrotas, dos fueron por nocaut.

Cada pelea ha tenido su dosis de drama. El problema de peso en la primera pelea con Brian Vera, a quien le cambiaron las condiciones un día antes del pesaje oficial (es decir, lo que pasó con Jacobs no fue la primera vez). La segunda, una victoria cantada porque Vera iba en desventaja.

Luego, lo que no le había pasado nunca, se fue a la lona y de qué manera antre Adrzej Fonfara y cayó noquedo en el noveno. Lo curioso es que, según Julio, de no haber caído, él habría ganado la contienda. Lo cual era totalmente contrario a la realidad.

Dos peleas medianas a continuación, ante Marco Reyes y Dominik Britsch, rivales que le hicieron sentir a Julio que estaba de vuelta en el juego, aunque su habilidad se vio puesta en duda debido a cómo peleó. Sin ganas.

Luego la penosa pelea con Saúl Álvarez. Si Canelo no noqueó fue porque no quiso ya que Chávez Jr. realmente no metió las manos para defenderse y tampoco para atacar.

Estuvo dos años tres meses inactivo tras esa derrota, para volver ante un desconocido Evert Bravo a quien noqueó en un round.

Finamlente, la innecesaria pelea con Daniel Jacobs que terminó en una lluvia de vasos con líquido contra los boxeadores (y los asistentes de las filas más cercanas al ring). Sucede que Julio se rindió y no salió a pelear al quinto round porque se le rompió la nariz durante la pelea.

Él alega un cabezazo aunque en el video se nota el golpe de Jacobs con el que empieza a salir sangre de la nariz de Junior.

Eso en lo deportivo.

En lo extra ring, ha retado a Canelo, ha hecho enfurecer a su padre y ha pedido oportunidades que no merece.

Chávez Jr. sacará un disco, o al menos eso dice, tras toda esta serie de irregularidades en su carrera. ¿Sería tan mala idea que se dedique ahora a cantar?