Stardom: Resultados «Stardom in Korakuen 2026 Jun» 3 títulos en juego

Stardom retornó al Korakuen Hall con su evento «Stardom in Korakuen 2026 Jun» donde se pusieron en disputa tres campeonatos.

► «Stardom in Korakuen 2026 Jun»

Starlight Kid retó a Thekla a un combate por el Campeonato Mundial Femenino AEW en respuesta a los insultos que la luchadora austriaca hizo en contra de Stardom.

En batalla por equipos, HATE (Natsuko Tora, Konami, Ruaka y Azusa Inaba pasaron sobre el combinado de Utami Hayashishita, Saori Anou, Maika y Fuwa-chan. Tras la lucha, Utami Hayashisita convocó a AZM y Miyu Amasaki a que hagan equipo con ella.

Ranna Yagami se mantiene como firme poseedora del Campeonato Future of Stardom, defendiendo su cetro por quinta vez, ahora ante Miku Kanae.

God’s Eye (Ami Sourei, Hina y Lady C) defendieron por primera vez el Campeonat Artist Of Stardom respondiendo al desafío que hizo Cosmic Angels (Aya Sakura, Natsupoi y Yuna Mizumori). Tras la batalla, las monarcas fueron retadas por Kikyo Furusawa, Maki Ito y Rian.

En el turno principal, Neo Genesis (AZM y Miyu Amasaki) enfrentó a la peligrosa dupla de FWC (Hazuki y Koguma) poniendo en juego el Campeonato Goddesses of Stardom. A pesar de la reñida batalla, las campeonas salieron triunfantes.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN KORAKUEN 2026 JUN.», 14.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,494 Espectadores – No Vacancy

1. Saya Iida y HANAKO vencieron a Hanan y Matoi Hamabe (10:17) con una Powerbomb de HANAKO sobre Hamabe.

2. Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Rian vencieron a Starlight Kid, Mei Seira y Ema Maishima (8:41) con la Hanaguruma de Rian sobre Maishima.

3. Sayaka Kurara venció a Anne Kanaya (9:39) con un Tokimeki Spear.

4. Itsuki Aoki, Xena y Akira Kurogane vencieron a Syuri, Nanami Hatano y Kiyoka Kotatsu (9:52) con un German Suplex Hold de Xena sobre Kotatsu

5. Natsuko Tora, Konami, Ruaka y Azusa Inaba vencieron a Utami Hayashishita, Saori Anou, Maika y Fuwa-chan (9:52) con una Swanton Bomb de Tora sobre Hayashishita.

6. Future of Stardom Title: Ranna Yagami (c) venció a Miku Kanae (10:37) con un Beat Buster defendiendo el título.

7. Artist of Stardom Title: Ami Sohrei, Hina y Lady C (c) vencieron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Aya Sakura (18:58) con la Raiden Shiku de Sohrei sobre Sakura defendiendo el título.

8. Goddesses of Stardom Title: AZM y Miyu Amasaki (c) vencieron a Hazuki y Koguma (18:35) con la Azumi Sushi de AZM sobre Hazuki defendiendo el título.