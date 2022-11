Stardom: «Gold Rush 2022» 3 títulos en juego

La noche previa a la gran presentación en el Ariake Arena, Stardom se presentó en el EDION Arena de Osaka con «Gold Rush 2022».

► «Gold Rush 2022»

AZM defendió por octava ocasión el Campeonato High Speed en una gran batalla ante la joven Momoka Hanazono, la gladiadora independiente que lucha en CPW.

En el mini torneo de tercias Moneyball, Donna del Mondo eliminó a Cosmic Angels; mientras que STARS se hizo cargo de God’s Eye.

Siguieron las luchas del torneo de parejas. Momo Watanabe y Starlight Kid lograron su primer triunfo ante Saki Kashima y Fukigen Death★

Otra gran batalla fue la que sostuvieron Maika y Himeka contra Yuu y Nanae Takahashi. A pesar de que las cuatro luchadoras se golpearon sin piedad, fue Maika la que sorprendió a Takahashi y la rindió.

Saya Kamitani consiguió la onceava defensa del Campeonato Wonder of Stardom, respondiendo al reto de KAIRI. Aunque el encuentro concluyó en empate, Kamitani conservó su cinturón.

Syuri enfrentó a Utami Hayashishita y la doblegó para asegurar la décima defensa de su cinturón. Tras el encuentro Syuri se encaró con Giulia.

En el turno principal, Stars doblegaron a Donna del Mondo en una batalla de escaleras donde el premio económico se encontraba en lo alto colgando de una esfera.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM GOLD RUSH 2022», 19.11.2022

Osaka Edion Arena

Asistencia: 1,620 Espectadores

0. 3 Way Match: Natsuko Tora y Ruaka vencieron a Lady C y Miyu Amasaki y a Saya Iida y Momo Kohgo (4:31) con un Death Valley Bomb de Tora sobre Kohgo.

1. High Speed Title: AZM (c) derrotó a Momoka Hanazono (8:04) con la Azumi Sushi defendiendo el título

2. Moneyball Tournament – Semifinal: Giulia, Thekla y Mai Sakurai vencieron a Tam Nakano, Natsupoi y Waka Tsukiyama (8:42) con un Diving Elbow Drop de Sakurai sobre Tsukiyama.

3. Moneyball Tournament – Semifinal: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma derrotaron a MIRAI, Ami Sohrei y Tomoka Inaba (10:05) con la Hazukistral de Hazuki sobre Sohrei.

4. Goddess of Stardom – Red Goddess: Momo Watanabe y Starlight Kid [3] vencieron a Saki Kashima y Fukigen Death★ [2] (5:47) con la Kuro Tora Leg Killing de Kid sobre Kashima.

5. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Maika y Himeka [6] derrotaron a Nanae Takahashi y Yuu [3] (14:05) con un Jackknife Hold de Maika sobre Takahashi.

6. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) vs. KAIRI – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00) Kamitani defendió el título

7. World of Stardom Title: Syuri (c) venció a Utami Hayashishita (28:14) con la Red World (10th defense) defendiendo el título

8. Moneyball Tournament – Final, TLC (Table, Ladder & Chair) Match: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma derrotaron a Giulia, Thekla y Mai Sakurai (9:58) cuando agarraron la pelota.

– Goddess of Stardom 2022 – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita & Saya Kamitani (AphroditE) [8]

2. Giulia & Thekla (Mafia Bella) [6]

3. Tam Nakano & Natsupoi (meltear) [4]

4. Syuri & Tomoka Inaba (Karate Brave) [3]

-. Momo Watanabe & Starlight Kid (Black Desire) [3]

6. Saki Kashima & Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [2]

-. Mayu Iwatani & Momo Kohgo (Peach☆Rock) [2]

8. Mai Sakurai & Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Natsuko Tora & Ruaka (BMI2000) [8]

2. Maika & Himeka (MaiHime) [6]

3. Hazuki & Koguma (FWC) [4]

4. Nanae Takahashi & Yuu (7Upp) [3]

-. MIRAI & Ami Sohrei (The New Eras) [3]

6. SAKI & Waka Tsukiyama (Kawild Venus) [2] *

-. AZM & Miyu Amasaki (02line) [2]

-. Hanan & Saya Iida (wing★gori) [2]