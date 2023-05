Sonnen y la pelea estelar de UFC 293: Jones vs…

Chael Sonnen ha oído rumores de una interesante pelea estelar para el UFC 293 en Australia. Cuando se anunció el cartel, muchos esperaban que la pelea estelar fuera Israel Adesanya defendiendo su título de peso medio contra el ganador de Robert Whittaker vs. Dricus Du Plessis.

Sin embargo, según Sonnen, dice que el ganador de esa pelea podría no estar listo, así que en su lugar, ha oído que el evento estelar será Jon Jones defendiendo su título de peso pesado por primera vez contra Sergei Pavlovich.

El combate entre Jones y Pavlovich pillaría a muchos por sorpresa, ya que todo apuntaba a un ‘Bones’ contra Stipe Miocic. Sin embargo, Sonnen dice que la pelea se ha “esfumado” y por eso la UFC se inclina por Jones vs. Pavlovich.

“Estoy escuchando fuertes rumores de que Stipe y Jones va a ir en llamas y que Sergei Pavlovich vs Jones está sucediendo en agosto“, dijo Sonnen a Thiccc Boy (h / t MMAMania). “Lo suficientemente fuerte como para que yo pueda decir que al menos se está persiguiendo. No sé dónde están de acuerdo, pero eso es por lo menos siendo perseguido. Y si tuvieras socios en Australia, les prometieras a ‘Izzy’ [Israel Adesanya] y les dijeras: ‘Mira, no puedo cumplir pero puedo traerte a Jones y Pavlovich, ¿estamos bien?’. Probablemente dirían: ‘Sí, estamos bien’.

“Tengo que darle crédito a Jon Jones, realmente lo hago y eso me duele”, continuó Sonnen. “Tengo que darle crédito aquí porque la gente ha dicho que iba a luchar contra Stipe entonces él iba a retirarse. Es como bueno, espera, gente. Permítanme recordarles una cosa. Cuando se habla de la mentalidad, se habla como Jon Jones no tiene el coraje, permítanme recordarles que él pensó que estaba luchando contra Francis, accedió a luchar contra Stipe, y terminó allí con Ciryl “.

En estos momentos, la UFC aún no ha anunciado la pelea estelar del UFC 293, que se celebrará el 9 de septiembre. Pero, si creemos a Sonnen, la UFC anunciará pronto el combate Jones-Pavlovich.