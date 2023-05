El ‘nuevo y mejorado’ Tom Aspinall

El aspirante al título de los pesos pesados de la UFC Tom Aspinall se prepara para su segunda visita consecutiva al O2 Arena para un combate de primera fila, pero afirma que esta vez una versión completamente diferente de sí mismo estará dentro de la jaula.

En el UFC Fight Night 208 del pasado mes de julio, Aspinall sufrió una fea lesión de rodilla tras intentar propinar una dura patada en la pierna a Curtis Blaydes, que le provocó roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco, así como daños en el ligamento cruzado anterior. Las lesiones requirieron cirugía y fisioterapia para volver a la pista, lo que admite que fue un proceso frustrante.

Ahora Aspinall está listo para la acción, y ansioso por corregir el récord cuando se suba al mismo octágono el 22 de julio para enfrentarse a Marcin Tybura en Londres.

“Siento que tengo que volver al O2 Arena y hacer saltar la chispa”, declaró Aspinall a BT Sport. “Y estoy deseando hacerlo para corregir ese error. Quiero noquear a alguien en el O2 Arena. … No podría estar más contento de que me pongan en el O2, también como pelea estelar. En el mismo lugar que ocurrió. Casi un año después. Tengo mucho que demostrar, tengo un chip en mi hombro y estos pesos pesados están en un mal momento ahora, déjame decirte”.

Mientras no podía entrenar durante su fase de recuperación, la mentalidad de Aspinall empezó a cambiar. Aspinall dejó de ser un peleador de pesos pesados feliz de estar en la lista de la UFC y empezó a centrarse más. Hizo cambios radicales en su día a día y eliminó de su vida a cualquier cosa o persona que le apartara de su objetivo final de convertirse en campeón de los pesos pesados de la UFC.

“Creo que Tom Aspinall antes de la lesión y Tom Aspinall después de la cirugía son dos personas completamente diferentes“, dijo Aspinall. “Creo que antes, todo iba bien y yo estaba como loco por todo. … Y no me di cuenta de lo mucho que me gustaba este deporte y lo mucho que quería hacerlo hasta que me lo arrebataron potencialmente. No tenía ni idea de cuánto ansiaba la grandeza hasta que casi me la arrebataron. Ahora me levanto cada mañana y estoy deseando ir al gimnasio a entrenar”.