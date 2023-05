Desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa, OZ Academy presentó su evento “Valley of the Dalls”, donde inicio un torneo de parejas.

► “Valley of the Dalls”

Dio comienzo el torneo de parejas para buscar retadoras al Campeonato de Parejas OZ Academy. Comenzaron los equipos de Itsuki Aoki y Yuu contra Rebel X Enemy (Maika Ozaki y Ram Kaichow). Luego de diez minutos, las duplas terminaron empatadas, por lo que cada equipo decidió una representante para que se enfrentaron por cinco minutos más. Las elegidad fueron Yuu y Ram Kaichow, donde la primera terminó imponiéndose y avanzó a la siguiente ronda.

A continuación siguió el choque entre AKINO y Arisa Nakajima contra Ryo Mizunami y Sonoko Kato. Esta fue una intensa refriega de poder a poder, tanto que transcurridos los diez minutos pactados, no hubo ganadora. Al igual que la confrontación previa, se eligió una representante de cada dupla y correspondió luchar a Arisa Nakajima y Sonoko Kato en recio mano a mano. Transcurrieron los cinco minutos establecidos y persistió el empate, por lo que tocó que AKINO enfrentara a Ryo Mizunami por cinco minutos más, pero no hubo definición, por lo que los dos equipos quedaron eliminados.

En batalla en triple amenaza, Rina Yamashita superó a Hikaru Shida y Saori Anou en casi once minutos de refriega.

En el combate principal, Ozaki-gun (Kakeru Sekiguchi, Maya Yukihi y Mayumi Ozaki) doblegaron a Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama y Riko Kaiju a ganar dos de tres caídas. Matsumoto dio la delantera a su equipo tras someter a Maya Yukihi. Para la segunda caída fue la propia Yukihi quien recuperó terreno dominando a Kaori Yoneyama. En la tercera y definitivo, la capitana Ozaki dio cuenta de Riko Kaiju para que su equipo resultara ganador.

Los resultados completos son:

OZ Academy “VALLEY OF THE DALLS”, 14.05.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 299 Espectadores

1. OZ Academy Tag Team Title Next Challenger Determination Tournament – Round 1: Ram Kaichow y Maika Ozaki vs. Yuu e Itsuki Aoki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

1a. OZ Academy Tag Team Title Next Challenger Determination Tournament – Round 1: Yuu venció a Ram Kaichow (2:22) con un Bare Bears.

2. OZ Academy Tag Team Title Next Challenger Determination Tournament – Round 1: AKINO y Arisa Nakajima vs. Sonoko Kato y Ryo Mizunami – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2a. OZ Academy Tag Team Title Next Challenger Determination Tournament – Round 1: Arisa Nakajima vs. Sonoko Kato – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

2b. OZ Academy Tag Team Title Next Challenger Determination Tournament – Round 1: AKINO vs. Ryo Mizunami – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

3. 3 Way Match: Rina Yamashita derrotó a Hikaru Shida y Saori Anou (10:46) con la Implant sobre Anou.

4. 2/3 Falls Match: Mayumi Ozaki, Maya Yukihi y Kakeru Sekiguchi vencieron a Hiroyo Matsumoto, Kaori Yoneyama y Riko Kaiju (2-1). Matsumoto sometió a Yukihi con un Strong Arm (9:19). Yukihi sometió a Yoneyama con un Reverse Cradle Cutback (9:29). Ozaki sometió a Kaiju con la Ozakick (17:28)