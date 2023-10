Sonnen aconseja a Adesanya que considere retirarse de las MMA

Luego de un breve segundo reinado en el trono de peso mediano de UFC, Israel Adesanya se tomará un descanso prolongado de las artes marciales mixtas.

En los últimos años, Adesanya se ha convertido en el campeón más activo compitiendo en el escenario más importante de este deporte. Desde 2019, «The Last Stylebender» ha subido al trono, defendió su lugar en él varias veces, se lanzó al estatus de ‘campeón-campeón’ y perdió y recuperó el cinturón en una memorable serie de dos peleas contra Alex Pereira .

Más recientemente, el nigeriano-neozelandés fue víctima de una de las sorpresas más impactantes en la historia de la promoción. Como cabeza de cartel de UFC 293 el mes pasado en Sydney, Adesanya fue completamente superado en puntos por Sean Strickland para sorpresa de muchos.

Evidentemente, eso sirvió como señal de que la frecuente y admirable actividad del ex bicampeón se había vuelto demasiado. Como resultado, recientemente anunció su decisión de comprometerse a un despido «largo» .

Durante un video subido recientemente a su canal de YouTube, el ex contendiente de peso mediano y semipesado de UFC, Chael Sonnen, dio su opinión sobre la reciente confirmación de que Adesanya no regresará al octágono en el corto plazo.

«Israel Adesanya sale y dice: ‘Me tomaré un tiempo libre’. Nunca habíamos escuchado palabras así de parte de Izzy. La escritura en la pared estaba ahí para esto, y siento que llegó a la conclusión correcta… Cuando empiezas a tomar descansos, no hay muchas ocasiones a lo largo de la historia en las que puedas encontrar un atleta que haya hecho eso, En cualquier deporte en general, eso volvió y el regreso fue significativo.

«No buscas sanar tu cuerpo, es solo lo que le dices a la gente. No buscas descanso… eso es solo lo que le dices a la gente. Lo que realmente sabes que estás haciendo, lo que es interno y interno ( eso) crees que es una debilidad que no quieres revelar, que es: «Mentalmente, no estoy tan motivado a hacer esto como antes». … Falta de motivación. No estoy prediciendo que se retire. Le sugiero que lo considere, claro que sí… Dentro de ese descanso, si descubre que hay otras cosas que hacer con su tiempo y su energía, yo le recomendaría que se retire. apoyar eso.»