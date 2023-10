Mark Hunt Critica a Dana White tras ruptura de UFC con USADA

El ex peso completo de UFC Mark Hunt ha sido un hombre ocupado en las redes sociales luego del anuncio de que UFC se separaría de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, también conocida como USADA, a finales de año.

La semana pasada, el director ejecutivo de USADA, Travis Tygart, emitió un comunicado anunciando que la asociación de la agencia con UFC expiraría el 31 de diciembre de 2023, poniendo fin a una asociación de ocho años en la que los atletas fueron evaluados más de 27.000 veces.

La revelación de Tygart inició una guerra de palabras entre UFC y USADA, pero hasta ahora, los atletas han apoyado en gran medida la división, con una excepción evidente y francamente nada sorprendente.

El ex retador al título Mark Hunt, quien ha tenido una relación conflictiva con UFC y Dana White que se remonta a su choque de julio de 2016 con Brock Lesnar en UFC 200, compartió su opinión sobre la división de UFC con USADA. Y como puedes imaginar, la reacción fue nada menos que mordaz.

“The only scumbag gutterdog is you, worthless f*****g mut,” 😳

