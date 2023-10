Chimaev: «Mis habilidades son superiores a las de Strickland»

Khamzat Chimaev cree que está niveles por encima del campeón de peso mediano de UFC Sean Strickland .

En lo que se considera una pelea de contendiente número uno, Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) se enfrenta al ex campeón de peso welter Kamaru Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC) en el evento co-estelar de UFC 294 del sábado en Etihad Arena de Abu Dabi. La cartelera principal se transmite por pago por evento en un horario especial a las 2 p. m., hora del Este, luego de las preliminares en ESPN+.

Chimaev ha entrenado con Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) antes, pero no vio nada que le preocupara. Respeta el espíritu de lucha de Strickland, pero se considera muy superior en todos los aspectos.

«Lo derribé, lo sujeté, lo estrangulé, lo golpeé. He hecho todas esas cosas así que no veo nada especial en él. Básicamente es un luchador de luchadores. Si lo miras, es como un vaquero americano, como de película. Ese es el tipo de persona que es.

“Pero hemos hecho nuestro trabajo juntos en el gimnasio y si me lo ofrecen, si puedo pelear con él por el cinturón, eso es lo que haré. Gano el dinero, consigo el cinturón, no tengo nada contra él. Creo que si nos comparas en cuanto a nivel de habilidad, estoy niveles por encima de él. Estoy en una estratosfera completamente diferente a la de él. Entonces, él no es una amenaza para mí, pero es un buen tipo, un buen luchador y estoy listo para pelear contra cualquiera”.

Chimaev le da crédito a Strickland por presentarle a Israel Adesanya un tipo diferente de desafío en su victoria dominante sobre él en UFC 293 , y cree que ahora proporcionó el plan de cómo vencer a «The Stylebender».

«En realidad, estaba pensando que si Izzy no lo noquea, él ganará. Pero no pudo noquearlo en el primer asalto. Estaba pensando que ese tipo lo estaba presionando, presionándolo, e Izzy se va a cansar porque todos estos tipos con los que peleó Izzy, juegan un juego fácil. Izzy es bueno en su juego cuando solo practica técnica”.