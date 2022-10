Solo Sikoa afirma que Roman Reigns ganará en Crown Jewel

Roman Reigns luce imparable como Campeón Universal Indisputable WWE, y espera seguir manteniendo esa condición durante el próximo evento premium en vivo, Crown Jewel, este 5 de noviembre, cuando se enfrente ante Logan Paul. Esto le permitirá seguir su camino hacia un eventual enfrentamiento contra The Rock en WrestleMania 39 y, considerando el reducido calendario que tendrá de aquí hasta que culmine el año, no resulta descabellado pensar de que el Jefe Tribal continúe como monarca hasta el evento más grande de la WWE.

► Solo Sikoa analiza el estelar de Crown Jewel

Habiendo vencido a todos los que se le pusieron delante, Roman Reigns está listo para su próximo retador, a pesar de solo tener dos combates de experiencia, ambas en este año. Seguramente esta condición es la que lo convierte en el máximo favorito a salir victorioso de Arabia Saudita, a pesar de que Ronda Rousey espera que suceda exactamente lo contrario.

Sin embargo, el primo de Roman Reigns, Solo Sikoa, no cree que Logan Paul tenga la experiencia suficiente para destronar al Campeón Universal. Durante una entrevista reciente con Sportskeeda, The Street Champion declaró que aunque Logan Paul ha tenido un comienzo impresionante en su carrera como luchador, no tiene ninguna posibilidad de derrotar al Jefe Tribal en el siguiente evento premium.

“Hombre, dos años de dominio versus dos luchas. Vamos, hombre, él sabe dónde está. Está en el fondo con el tiburón más grande del océano. Como dije, es hundirse o nadar, hombre. Vamos a averiguar de qué está hecho”.

Solo Sikoa debutó en el elenco principal precisamente en la anterior defensa titular de Roman Reigns, cuando apareció para impedir una victoria de Drew McIntyre en Clash at the Castle.